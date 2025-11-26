Футболист Нигматуллин женился на телеведущей, которая моложе его на 28 лет
Фото - © Заморская Дарья/Wikipedia.org
51-летний футболист Руслан Нигматуллин снова женился. Его избранницей стала 23-летняя телеведущая Эвелина Сынча. Пара опубликовала фото с роскошного торжества, сообщает VOICE.
Два года назад бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» пережил громкий развод с супругой Еленой, с которой был вместе 27 лет. При разрыве спортсмен лишился имущества. Сама женщина вместе с двумя детьми от футболиста переехала в США.
Нигматуллин вскоре нашел утешение в объятиях юной телеведущей, которая моложе его на 28 лет. В марте этого года он сделал Эвелине предложение руки и сердца.
25 ноября пара сыграла свадьбу. Невеста выбрала для торжества белое платье с глубоким декольте, а жених нарядился в классический черный костюм с белой рубашкой. На празднике присутствовали близкие молодоженов.
