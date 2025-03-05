Футболист Малафеев с молодой супругой поехали в свадебное путешествие в ОАЭ

Футболист Вячеслав Малафеев с молодой женой Ангелиной Шкатовой отправились в свадебное путешествие в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает The Voice Mag со ссылкой на совместное заявление пары.

Малафеев и Шкатова отправились на отдых в гостиницу Jumeirah Saadiyat Island Abu Dhabi. Номера в отеле стоят недешево — от 65 тыс. рублей в сутки.

Футболист с женой выбрали более дорогой вариант. Они живут в крупном номере с панорамным видом за примерно 100 тыс. рублей в сутки.

Малафеев и Шкатова начали встречаться почти год назад. Об их романе стало известно в декабре 2024 года. В феврале 2025 года пара тайно расписалась в Санкт-Петербурге.