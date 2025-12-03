Футбол и бокс: россияне рассказали о ставках на спорт

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» совместно с финтех-сервисом ЕДИНЫЙ ЦУПИС провели исследование, согласно которому около половины (46%) жителей России крайне редко делают ставки на спорт, сообщает Газета.ru .

По результатам исследований, лидирующие позиции в сфере спортивных ставок занимают футбол (41%), за которым следуют смешанные единоборства и бокс (17%), виртуальный спорт (11%), хоккей (9%) и теннис (3%).

В топе футбольных чемпионатов, на которые чаще всего ставят россияне, лидирует Российская Премьер-лига (53%), далее идут Английская Премьер-лига (21%), испанская Ла Лига (11%), немецкая Бундеслига (9%) и соревнования под эгидой УЕФА (9%).

Основная масса игроков предпочитает оперировать скромными суммами: 38% заключают пари на сумму, не превышающую 1 тыс. рублей, 21% — до 5 тыс. рублей, и 19% — до 10 тыс. рублей.

Ставки в диапазоне до 30 тыс. рублей делают 12% опрошенных, до 50 тыс. рублей — 6%, до 100 тыс. рублей — 3% и лишь 1% позволяет себе рисковать суммами, превышающими 100 тыс. рублей. Практически половина участников исследования (48%) заявила о строгом соблюдении установленного бюджета, в то время как 7% признались в эпизодических случаях превышения финансовых ограничений.

