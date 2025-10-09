Фрязинцы стали призерами Всероссийского этапа соревнований по плаванию «Мэд Вейв Челлендж»

сегодня в 12:10

В Центре водных видов спорта «Невская волна» города Санкт-Петербург состоялся первый этап Всероссийских соревнований по плаванию «Мэд Вейв Челлендж». Мероприятие собрало более 600 сильнейших пловцов из 72 регионов России, представляющих ведущие спортивные школы и клубы страны, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Честь спортивной школы «Олимп» городского округа Фрязино на турнире защищала делегация из шести спортсменов. По итогам соревнований воспитанники школы показали выдающиеся результаты, завоевав множество наград в своих возрастных категориях.

Победителями и призерами турнира стали:

Максим Павлючко — золотые медали в четырех дисциплинах и две серебряные награды.

Иван Дудка — четыре золотые медали.

Ярослава Лютикова — две золотые и одна бронзовая медали.

Также высоких результатов добились и другие представители СШ «Олимп». Спортсмены Кира Ценина, Елизавета Барабошкина и Матвей Клинаев продемонстрировали значительный прогресс, установив новые личные рекорды, хотя и не поднялись на пьедестал почета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.