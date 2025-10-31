Французский тренер Лоран Блан отказался от работы в «Спартаке»

Бывший тренер саудовского «Иттихада», 59-летний Лоран Блан, отклонил предложение о работе в московском «Спартаке». Французский специалист покинул свой пост в «Иттихаде» в сентябре, сообщает Metaratings.ru .

Представители Блана несколько раз получали запросы от посредников, предлагающих работу в России, в частности, в «Спартаке». Однако Блан ответил отказом, заявив, что в настоящее время не заинтересован в работе в российских клубах.

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао по-прежнему испытывает трудности с представлением руководству клуба альтернативных вариантов на пост главного тренера, помимо Луиса Гарсии. Другие потенциальные кандидаты, предложенные агентами и посредниками, не соответствуют требованиям Кахигао, поскольку он стремится к тому, чтобы новый тренер был его протекцией и находился под его контролем.

Процесс поиска нового тренера продолжается, но вполне вероятно, что изменения в тренерском штабе «Спартака» произойдут либо во время ноябрьской паузы на матчи сборных, либо будут отложены до зимы.

До работы в «Иттихаде» Блан занимал должность главного тренера в «Бордо», «ПСЖ», «Лионе», «Аль-Райане», возглавлял национальную сборную Франции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.