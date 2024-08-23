Формат фиджитал: в Кузбассе играют знаменитые футболисты

В Новокузнецке идет второй турнир по футболу на Кубок имени Е. И. Дроздецкого среди футболистов-угольщиков. Его посетили экс-капитан сборной РФ Андрей Аршавин и Руслан Пименов, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на информированный источник.