Формат фиджитал: в Кузбассе играют знаменитые футболисты
На стадионе ФОК «Шахтер» прошел турнир по футболу на Кубок имени Дроздецкого
В Новокузнецке идет второй турнир по футболу на Кубок имени Е. И. Дроздецкого среди футболистов-угольщиков. Его посетили экс-капитан сборной РФ Андрей Аршавин и Руслан Пименов, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на информированный источник.
Матч комментировал журналист Михаил Меламед. Состязание прошло в формате фиджитал.
В конце июля в Новокузнецке прошел Всероссийский фестиваль по адаптивному футболу «Стальная воля». Матчи завершились на стадионе «Металлург». Там сыграли люди с разными заболеваниями: с церебральным параличом, ампутациями, глухотой, слепотой и интеллектуальными нарушениями.