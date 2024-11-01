ФК «Металлург-Видное» из Ленинского округа вновь стали серебряными призерами

В подмосковном Ленинском городском округе состоялся заключительный матч чемпионата Московской области «Лиги А» сезона 2024 года. Футбольная команда «Металлург-Видное» со счетом 4:0 одержала победу над командой «Металлист» из города Королева. Второй год подряд по результатам турниров сезона, футболисты из муниципалитета становятся серебряными призерами чемпионата, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«В нашей команде делается акцент на молодое развивающее поколение, а также на местных воспитанников СШ „Олимп“, ведь за ними наше будущее. Мы всегда рады видеть, как болельщики и зрители приходят поддержать нашу команду на каждую игру. Вас становится все больше и больше, значит команда делает все правильно. Мы уверены, что наши футболисты продолжат демонстрировать высокий уровень игры впереди», — сказал главный тренер ФК «Металлург» Юрий Быков.

Он рассказал, что за весь сезон чемпионата были проведены 30 туров, в которых приняли участие 15 команд Подмосковья. По итогам регионального этапа команда ФК «Металлург-Видное» из Ленинского городского округа будет представлять Московскую область на Всероссийском турнире по футболу среди любительских команд, который будет проходить в городе Сочи с 7 по 17 ноября 2024 года.

«Конечно же, хотим пожелать нашей любимой видновской команде забивать больше голов. Чем больше голов, тем больше побед. Мы верим в них», — поделился один из болельщиков ФК «Металлург-Видное».

Участники ФК «Металлург-Видное» Александр Масленников, Леон Айба, Иван Никин вошли в топ-10 лучших бомбардиров Чемпионата Московской области по футболу «Лиги А», сезона 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.