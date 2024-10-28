Фигуристы Подмосковья взяли «серебро» всероссийских соревнований в Магнитогорске

Подмосковная пара завоевала «серебро» на всероссийских соревнованиях «Ростелеком Гран При России — Звезды Магнитки» по фигурному катанию на коньках, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Тандем Девида Нарижного и Ирины Хаврониной занял второе место в дисциплине «танцы на льду». На первой и третьей ступенях пьедестала расположились дуэты из Москвы.

«В целом довольны собой. Эмоции остались положительные, потому что это были два чистых проката для первого старта в сезоне. Оценивать сезон будем в конце, но для начала мы чувствуем себя увереннее, чем в прошлом году. И в целом более спокойны. Когда я смотрела прошлогодние программы, я видела, что мы едем и очень все контролируем, очень переживаем, очень аккуратничаем. Сейчас стали увереннее», — поделилась Ирина Хавронина после награждения.

Всероссийские соревнования «Ростелеком Гран При России — Звезды Магнитки» по фигурному катанию на коньках проходили 26 и 27 октября 2024 года в Магнитогорске. Спортсмены состязались в четырех видах программы: в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Соревнования в Магнитогорске открыли серию из пяти этапов Гран-при России. В этом сезоне турнир также пройдет в Казани, Красноярске, Москве и Санкт-Петербурге.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.