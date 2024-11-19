Фигуристы Подмосковья взяли серебро на Всероссийских соревнованиях

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Подмосковная пара стала серебряным призером на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Золотой конек Москвы». Этот турнир стал IV этапом гран-при России по фигурному катанию в сезоне 2024/2025, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Дуэт Ирины Хаврониной и Девида Нарижного занял второе место в дисциплине «танцы на льду». На первой и третьей ступенях пьедестала расположились представители Москвы.

Всероссийские соревнования «Золотой конек Москвы» по фигурному катанию на коньках проходили 16 и 17 ноября 2024 года в Москве. В турнире принимали участие 12 пар и 24 спортсмена из разных регионов России.

Состязания организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.