Фигуристы из Подмосковья завоевали три медали на этапе гран-при России в Омске

Фигуристы Московской области выиграли золото и два серебра на заключительном этапе юниорской серии гран-при России «Сердце Сибири», который проходит в Омске с 19 по 22 ноября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В дисциплине «танцы на льду» первое место заняли Елизавета Малеина и Матвей Самохин из Балашихи. Второе место в этой же категории получили Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, представляющие Краснознаменск. Бронзовые награды достались спортсменам из Москвы.

В индивидуальных выступлениях серебряную медаль завоевала Елена Костылева, представляющая Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» и Училище олимпийского резерва № 1 из Краснознаменска. Золотую и бронзовую медали в этой дисциплине получили спортсменки из Москвы и Санкт-Петербурга.

Соревнования проходят в рамках федеральной программы «Спорт России» и завершатся 22 ноября. Юниорская серия гран-при России традиционно собирает сильнейших молодых фигуристов страны.

