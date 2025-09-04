сегодня в 17:14

Фигуристка Трусова заработала более 1 млн рублей на рассказах о родах

Российская фигуристка Александра Трусова после запрета рекламы в Instagram* придумала другой способ заработка. Спортсменка решила продавать доступ в приватный канал, где она рассказывает о личной жизни, сообщает SHOT .

21-летняя фигуристка вместе с мужем и коллегой Макаром Игнатовым запустила «Клуб для саморазвития» как раз накануне запрета рекламы в Instagram*. В запрещенной сети Трусова публиковала в основном проплаченные посты.

Доступ в приватный канал за 2000 рублей купили уже более 500 человек. Поклонники смогли полюбоваться контентом из родильного зала, а также послушать рассказ о схватках, рождении ребенка и восстановлении.

Также молодая пара снимает подкасты о саморазвитии. Например, 25-лений муж Трусовой рассказывает, как произведение «Идиот» писателя Федора Достоевского поменяло его жизнь.

Не все с пониманием отнеслись к такому способу заработка. Некоторые обвинили пару в попытке заработать на ребенке. Трусова и Игнатов стали родителями 6 августа. Сына назвали Михаилом.

* Деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская.