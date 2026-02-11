Фигуриста Гуменника ранним утром вызвали на допинг-тест на Олимпийских играх

Российского фигуриста Петра Гуменника ранним утром вызвали на допинг-тест. Накануне поздним вечером он завершил выступление с короткой программой, сообщает ТАСС .

Допинг-офицеры разбудили Гуменника на тест в 7 утра по итальянскому времени. До этого сообщалось, что фигуристов из РФ и Белоруссии, выступающих на Олимпиаде в нейтральном статусе, проверили на допинг 22 раза в течение полугода.

Гуменник выступил под первым стартовым номером, он занимает 12-е место после исполнения короткой программы. Произвольную программу фигурист-одиночник представит 13 февраля под 13-м стартовым номером.

Ранее горнолыжниц из Андорры Канде Морено и США Линдси Вонн госпитализировали на вертолетах во время соревнований на зимних Олимпийских играх в Италии. Они жестко упали во время соревнований в разное время.

