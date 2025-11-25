Фестиваль настольного тенниса собрал более 2 тыс человек в МЕГА «Химки»

Участниками фестиваль настольного тенниса в МЕГЕ Химки стали более 2 тыс. жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования были организованы на площадке фуд-корта «Вкусный бульвар». Фестиваль стал частью подготовки к запуску новой спортивной площадки: в феврале 2026 года в «Меге Химки» откроется специализированный зал площадью 1200 кв. м. Пространство станет тренировочной базой сборной Московской области по настольному теннису и будет доступно для всех желающих независимо от возраста и уровня подготовки.

«Московская область год за годом уверенно повышает свой рейтинг. Наши спортсмены сегодня делят третью–четвертую строчку в стране. Я сам хожу на тренировки, чтобы прочувствовать, насколько это сложно», — сказал генеральный директор Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Олег Завалюев.

Для гостей фестиваля была организована насыщенная программа: любительский турнир по настольному теннису для всех желающих, мастер-классы от известных спортсменов, автограф-сессии, свободная игра, а также детские и семейные активности.

Мастер-классы для гостей фестиваля провели: мастер спорта международного класса, шестикратная чемпионка России четырехкратная призер чемпионата Европы, победитель Лиги Европейских чемпионов, участница Олимпийских игр в Лондоне-2012 и Токио-2020 Яна Жукова, победитель Кубка России, ⁠призер чемпионата России Ольга Вишнякова, обладатель Кубка России среди студентов Илья Панфилов, многократный победитель и призер всероссийских соревнований Артем Семин и призер всероссийских соревнований и первенств города Москвы Федор Панфилов.

«Это отличная возможность привлечь новых любителей игры и показать, что она может быть доступной каждому — как в специально оборудованных залах, так и в любимых городских пространствах», — отметила директор по развитию ФНТР Софья Каранфил.

Помимо зала с современным инвентарем, специальными освещением и по-крытием, в пространстве обустроят раздевалки и комфортную зону ожидания. Кроме спортсменов сборной региона, там смогут заниматься все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

«Мы сейчас активно развиваем спортивный кластер. В нашем торговом центре уже есть детские площадки, скейт-парк, который пользуется огромной популярностью. Открытие клуба настольного тенниса станет исключительным дополнением к этому. Поэтому мы решили провести такой тестовый фестиваль, но уже сейчас видим положительные отклики от посетителей. Я уверена, что этот фестиваль станет хорошей традицией», — рассказала управляющая торговым центром МЕГА Химки Юлия Урасова.

В Московской области функционирует отделение настольного тенниса в училище олимпийского резерва № 3 в Химках. Подмосковные спортсмены традиционно выступают в финалах всероссийских турниров и составляют серьезную конкуренцию соперникам любого класса.

В конце октября спортсменка из Московской области Есения Широкова стала победительницей международного турнира WTT Youth Contender Dubai-2025 по настольному теннису. Также в активе воспитанницы Училища олимпийского резерва № 3 «бронза» в смешанном парном разряде.

Фестиваль настольного тенниса прошел в Химках 22 ноября 2025 года в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.