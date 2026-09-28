Федор Бубенок выиграл «Кубок дружбы» по рыбалке в Павловском Посаде

Соревнования по ловле на донную удочку прошли 26 сентября в парке «Меленки» в Павловском Посаде. Победителем «Кубка дружбы» стал Федор Бубенок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На берегу Клязьмы в парке «Меленки» за «Кубок дружбы» соревновались 18 спортсменов-рыболовов. Победителя определяли по весу улова. Федор Бубенок занял первое место, поймав 17 кг 800 г рыбы.

В номинации «Биг Фиш» победил Илья Федулов. Он поймал леща весом 1350 г. Участникам также попадались подлещики, язи и плотва. После соревнований всю рыбу выпустили обратно в реку.

Соревнования организовала инициативная группа любителей донной ловли: Алексей Семенов, Андрей Потапов, Ефим Иванов и Андрей Семенов. Организаторы поблагодарили магазин «Рыболюб» за помощь в проведении мероприятия.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.