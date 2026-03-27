Евгений Морозов высказался о допуске россиян к международным турнирам

Защитник сборной России по футболу Евгений Морозов заявил, что возвращение национальной команды на международные турниры стало бы мощной мотивацией для игроков и всего футбола, сообщает Metaratings.ru .

Спортсмен рассказал, что следит за новостями о возможном допуске сборной к международным соревнованиям, но старается не зацикливаться на слухах.

«Читал, например, что если Иран не поедет на ЧМ, Россия может занять это место. Но стараюсь не зацикливаться. Когда будет что-то конкретное — тогда и будет смысл серьезно думать. А вообще иногда с ребятами можем пофантазировать, как было бы, если бы нас вернули в официальные турниры», — сказал Морозов.

По его словам, возвращение стало бы дополнительным стимулом не только для сборной, но и для всего российского футбола.

«Это дополнительный стимул играть лучше, чтобы попасть на крупный турнир. Для игроков это еще и возможность заявить о себе. На таком уровне на тебя начинают смотреть иначе, появляются новые перспективы», — отметил защитник.

Морозов добавил, что в соцсетях регулярно видит обсуждения возможного допуска.

«От этого невозможно полностью изолироваться. Все равно что-то попадается. Читаю, как даже иностранцы пишут: „Верните сборную России“», — подчеркнул он.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года. В конце марта сборная проведет товарищеские матчи с Никарагуа (27 марта, Краснодар, 17:30 мск) и Мали (31 марта, Санкт-Петербург, 20:00 мск).

