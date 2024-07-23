Елена Исинбаева не принимает участие в сессии МОК в Париже
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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, являющаяся членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), не будет участвовать в 142‑й сессии организации, сообщает «Матч ТВ».
Исинбаева стала членом комиссии в 2016 году. 142‑я сессия МОК проходит в этом году в Париже.
Елена Исинбаева является бронзовым призером Олимпиады‑2012, многократной чемпионкой мира. На счету спортсменки 28 мировых рекордов.
Ранее МОК инициировал проверку в отношении Исинбаевой на предмет возможных нарушений этического кодекса организации.