Елена Исинбаева не принимает участие в сессии МОК в Париже Спорт сегодня в 13:52 Фото - © Сайт президента России

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, являющаяся членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), не будет участвовать в 142‑й сессии организации, сообщает «Матч ТВ».

Исинбаева стала членом комиссии в 2016 году. 142‑я сессия МОК проходит в этом году в Париже. Елена Исинбаева является бронзовым призером Олимпиады‑2012, многократной чемпионкой мира. На счету спортсменки 28 мировых рекордов. Ранее МОК инициировал проверку в отношении Исинбаевой на предмет возможных нарушений этического кодекса организации.