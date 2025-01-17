Экс-защитник «Локомотива» Гуренко оценил перспективы Батракова в команде

«Сегодня Батраков делает только первые шаги в большом футболе. Он все еще один из винтиков внутри команды, один из механизмов. Он не может тащить команду в одиночку. Парень он очень одаренный, у него очень большой потенциал, но дайте ему сначала наиграться в футбол, а не высокие фразы говорите», — отметил Гуренко.

После того, как «Локомотив» потерпел несколько поражений подряд, многие сразу же заявили, что Батраков «сдал». Экс-защитник команды не понимает, как можно такое говорить. По его мнению, этот парень демонстрирует отличную игру, он понимает футбол и чувствует его.

Однако Гуренко добавил, что нельзя ожидать, что Батраков будет в одиночку тянуть всю команду, а некоторые люди, по всей видимости, не понимают этого и слишком спешат с выводами.

В нынешнем сезоне Батраков провел 17 матчей в Российской премьер-лиге, в которых он забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. В январе он был удостоен награды «Первая пятерка».