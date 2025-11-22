Экс-футболисту сборной РФ Алдонину диагностировали рак желудка

Российская премьер-лига начала собирать средства для помощи семье спортсмена.

Как рассказал источник, 45- летнему Алдонину сделали операцию в Германии.

Футболист выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, он провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза — Суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом РФ (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА.

Футболист с супругой воспитывают двоих детей. Старшая дочь спортсмена от первого брака с певицей Юлией Началовой уже взрослая.

