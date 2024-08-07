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Егорьевский спортсмен представит Подмосковье на чемпионате РФ по рукопашному бою

С 6 по 8 августа в Орле проходят Всероссийские соревнования среди мужчин и женщин по рукопашному бою, посвященные Дню освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков. В них принимают участие и спортсмены из егорьевской спортшколы «Виктория». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Победителем соревнований стал подопечный тренера Константина Куликова — Игорь Борзов.

«Бился с ребятами из Саратова, Смоленска. В финале было тяжело, грамотные подсказки тренера помогли выиграть. Организовано все было отлично! Опыт хороший!» — делится спортсмен.

Игорь занимается рукопашным боем с 2019 года и стабильно показывает высокие результаты.

«По итогам занятого первого места Игорь прошел отбор на Чемпионат России, который состоится в Москве в ноябре 2024 года. Поздравляем!» — написали в группе спортшколы «Виктория» во «ВКонтакте».

Ранее два егорьевских спортсмена — Ярослав Мурашов и Егор Косяков — стали победителями первенства мира по рукопашному бою, который проходил здесь же, в Орле. Медали привезли и с первенства России среди школьников — копилка спортивной школы пополнилась двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.