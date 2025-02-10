Дзюдоисты Подмосковья заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях

Фото - © Управление по физической культуре и спорту Администрации г.о. Электросталь

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь» отлично выступили на Всероссийских соревнованиях по дзюдо «Памяти Героя России, Заслуженного летчика, почетного гражданина города Торжка, генерал-майора Б. А. Воробьева», сообщает пресс-служба администрации округа.

В данных соревнованиях приняли участие 450 юношей и девушек 2009–2011 гг. р. из 23 регионов нашей страны.

Денис Галустян в весовой категории до 50 кг уверенно провел все схватки и поднялся на высшую ступень пьедестала. Также наш спортсмен выполнил норматив «Кандидат в мастера спорта».

В весовой категории до 90 кг Матвей Баранов остановился в шаге от наивысшего результата, спортсмен завоевал серебряную медаль.

Бронзовых наград удостоились Максим Чакир (весовая категория 46 кг), Курбан Ганиев (весовая категория 46 кг), Николай Бурсаков (весовая категория 81 кг) и Екатерина Нагачевская (весовая категория 40 кг).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.