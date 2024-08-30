Дзюдоистка из Королева выиграла бронзу на Летней спартакиаде учащихся

В пятницу в Армавире Краснодарского края завершилась XII летняя спартакиада учащихся России по дзюдо. Воспитанница из Королева, школы единоборств «Авангард» Дарья Еременко дошла до полуфинала и стала обладательницей бронзовой медали. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Около 700 юных спортсменов от 14 до 16 лет из 79 регионов страны боролись за медали, это победители и призеры первенств федеральных округов, а также всероссийских состязаний. Всего на турнире было разыграно 17 комплектов наград.

Призеры спартакиады включены в состав сборной команды России по дзюдо для выступления на международных стартах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.