Дзюдоист Щелкова взял серебро на Кубке Европы

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Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково Павел Коловердов стал вторым на Кубке Европы по дзюдо. Мероприятие проходило в венгерском городе Пакш с 11-го по 14-е июля. В общей сложности в нем принимали участие более чем 500 участников из 38 стран. В весовой категории до 66 кг щелковский спортсмен продемонстрировал отличную форму и одержал победы над Шалевом Коэном (Израиль), Джейкобом Янгом (США), Наркусом Гирвидасом (Литва), Феликсом Бехле (Германия). В полуфинале юноша победил Матия Еремича (Сербия), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В решающей схватке Павел уступил Дилшодбеку Хамроеву и завоевал серебряную медаль.

В феврале этого года Павел Коловердов завоевал бронзу на Кубке Европы, который проходил в столице Боснии и Герцоговины — городе Сараево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

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