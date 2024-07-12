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Две золотые медали завоевали подмосковные пловцы на первенстве России

Представители Московской области завоевали две золотые медали первенства России по плаванию среди юниоров и юниорок. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Спортсменка Дарья Рогожинова завоевала третью золотую медаль первенства России, выиграв старт на 200 м комплексным плаванием. В предыдущие дни турнира она стала лучшей на дистанциях 100 м и 200 м баттерфляем среди юниорок 16-18 лет.

Еще одну медаль высшей пробы завоевал Герман Зажирский в старте на 100 м баттерфляем. Ранее он завоевал «серебро» первенства России на дистанции 200 м баттерфляем.

Таким образом, к финалу соревнований в копилке сборной Московской области восемь медалей: пять золотых, две серебряные и одна бронзовая.

В этом году в первенстве России принимали участие 920 спортсменов из 60 регионов России.

Первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок проходило с 8 по 12 июля 2024 года в г. Обнинск (Калужская область). Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.