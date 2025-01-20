Два чемпионских пояса за один день завоевал юный житель Ленинского округа

Юный воспитанник спортивного клуба «VARDANYAN TEAM» Армен Аветисян, проживающий в Ленинском округе, за один день завоевал два пояса «Чемпионский прорыв» Московской Федерации Панкратиона. Это достижение стало результатом его семи побед на турнирах, организованных Министерством спорта в течение года, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Наш шестилетний вундеркинд добился невероятных успехов, показав себя в различных спортивных соревнованиях за 2024 год, завоевывая чемпионские титулы. Он тренируется наравне со всеми и показывает потрясающие результаты. У него огромные планы на будущее, и мы уверены, что он сможет достичь ещё больших высот», — сказал руководитель клуба смешанных единоборств «VARDANYAN TEAM», тренер Артура Варданяна.

Юный спортсмен тренируется в спортивном клубе всего год, но за это время ему удалось завоевать около 50 медалей различного достоинства, а также кубки, бойцовские пояса и даже перстень. Среди его основных достижений можно выделить: Кубок мира по самбо и боевому самбо, титулы чемпиона Европы по джиу-джитсу, Москвы по панкратиону, а также титул чемпиона Москвы по миксфайту. Главным приемом юного бойца является «болевой», который позволяет ему досрочно завершать бои.

«Мне очень нравиться заниматься самбо. Я регулярно посещаю тренировки и всегда прихожу на них с радостью. В будущем я непременно стану профессиональным спортсменом. Меня всегда поддерживают мои родители, тренер и друзья», — добавил юный спортсмен.

В ближайших планах у воспитанника принять участие в Чемпионате России по ММА, что является отборочным этапом Чемпионата Мира, который будет проходить в Бразилии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.