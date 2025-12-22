Детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей» прошел в Домодедово

В Домодедово 21 декабря состоялся III Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей», в котором приняли участие восемь команд из Москвы и Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Домодедово прошел региональный этап третьего сезона всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей». В соревнованиях участвовали восемь команд, среди которых были воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров, дети из неполных семей и дети участников СВО.

Гостями фестиваля стали известные спортсмены: Олег Романцев, Ринат Дасаев, Александр Филимонов, Дмитрий Сенников, а также хоккеисты Владислав Каменев и Илья Каблуков и певица Алиса Морозова. Они поддержали участников, провели мастер-классы и поделились опытом. Особое внимание уделили детям с ограниченными возможностями здоровья — для них организовали отдельный «Звездный матч» с участием легендарных спортсменов.

В рамках фестиваля прошли групповые матчи, игры плей-офф и конкурс «Король пенальти». Кульминацией стал гала-матч, где звезды спорта сыграли с каждой командой. Мероприятие организовано благотворительным фондом «Ветер добрых перемен» при поддержке Российского футбольного союза и правительства Московской области. За три сезона в фестивале приняли участие более 4500 детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.