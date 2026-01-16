Депутат и трехкратная чемпионка Роднина высказалась об Олимпиаде – 2026

Роднина заявила, что ОИ – 2026 вызывают у нее меньше интереса, чем прежние игры

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась своим мнением о допуске российских спортсменов к Олимпиаде 2026 года и выразила свое отношение к предстоящему соревнованию, сообщает Metaratings.ru .

Она призналась, что всегда с интересом следит за Олимпиадами, в которых принимают участие спортсмены из России.

«ОИ-2026 вызывают у меня сильно меньше интереса, чем предыдущая Олимпиада. России надо быть еще сильнее, чтобы добиваться допуска наших спортсменов на турниры. К сожалению, не всегда получается это делать», — высказалась парламентарий.

С 6 по 22 февраля 2026 года в областях Венето и Ломбардия в Италии состоятся XXV зимние Олимпийские игры. На сегодняшний день необходимые условия отбора на Олимпиаду выполнили 12 российских спортсменов в 6 различных видах спорта. В их числе — фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.