День лыжника пройдет в Дубне 15 февраля на двух площадках

День лыжника состоится в Дубне 15 февраля на стадионе «Юде-Кон» и в лесополосе на улице Макаренко, ожидается участие нескольких тысяч спортсменов и болельщиков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне 15 февраля пройдет традиционный День лыжника. Мероприятие состоится на двух площадках — на стадионе «Юде-Кон» и в лесополосе на улице Макаренко. Для участников подготовят пять дистанций от 500 метров до 5 километров.

Ветеран Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» Евгений Очагов отметил, что с удовольствием участвует в подобных стартах и готовит лыжи к празднику. Тренер по лыжным гонкам Илья Медведев подчеркнул, что массовые старты привлекают внимание к лыжному спорту и вдохновляют людей вести активный образ жизни.

Для гостей подготовят развлекательную программу с горячим чаем и угощениями. Каждый участник получит памятный сувенир, а победителей наградят специальными призами. Глава Дубны Максим Тихомиров выразил уверенность, что зимний праздник объединит любителей спорта и активного отдыха.

Старт мероприятия — в 11:00. Принять участие могут все желающие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.