Дегтярев поблагодарил МОК за восстановление принципов Олимпийской хартии

Ранее МОК рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к международным турнирам под национальными флагами и с исполнением гимна.

«Сегодня исполком МОК принял важное для российского спорта решение. Были сняты все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины, — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Глава Минспорта РФ добавил, что ОКР выражает благодарность МОК за постепенное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии. Российская сторона продолжит работу по полному восстановлению прав атлетов из России.

