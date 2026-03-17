Чирлидеры Раменского завоевали 19 золотых медалей в Люберцах

Чирлидеры раменского клуба «МунЛайт» завоевали 19 золотых медалей на соревнованиях по чир спорту, которые прошли 15 марта в городском округе Люберцы. Спортсмены стали победителями первенства Московской области РФСО «Спартак» и межрегионального фестиваля «Весенний кубок», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В единый соревновательный день в Люберцах состоялись сразу два крупных турнира — первенство Московской области РФСО «Спартак» и межрегиональный фестиваль «Весенний кубок». Участие в них приняли около 2000 спортсменов из пяти регионов России, что обеспечило высокий уровень конкуренции.

Клуб «МунЛайт», базирующийся в МФСК «Борисоглебский», показал уверенные результаты и подтвердил статус одного из лидеров. Наибольшего успеха раменчане добились в дисциплине «Чирлидинг — большая группа», одной из самых массовых и зрелищных.

Слаженность выступления, сложные акробатические элементы и артистизм позволили команде занять первое место и пополнить копилку округа 19 золотыми медалями. В администрации отметили высокий уровень подготовки спортсменов и профессионализм тренерского штаба клуба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.