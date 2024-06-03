сегодня в 13:57

Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана по футболу

Россиянин Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана по футболу, сообщила футбольная федерация страны.

Команда под его руководством в сентябре начнет квалификацию на чемпионат мира.

Его последним местом работы был венгерский клуб «Ференцварош». До этого 60-летний специалист возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Тогда национальная сборная дошла до 1/4 финала домашнего ЧМ-2018, где проиграла сборной Хорватии.

Черчесов — советский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер РФ.