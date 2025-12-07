Чемпионка мира Мария Бутырская закрывает свою школу чемпионов в России

Чемпионка мира Мария Бутырская закрывает свою школу фигурного катания в России. Знаменитая фигуристка ушла в минус, обучая детей тулупам и акселям, сообщает SHOT .

53-летняя титулованная спортсменка закрывает компанию «Будь первым». Школа чемпионов, основанная Бутырской в 2021 году, обучала детей катанию на льду. Однако этот проект не принес основательнице ожидаемой прибыли. В 2021 году выручка компании составила всего 65 тыс. рублей, а убытки достигли 94 тыс. рублей. С течением времени финансовое положение компании только ухудшалось.

До этого Бутырская была совладельцем еще одной школы фигурного катания, но этот бизнес оказался убыточным, компанию закрыли в 2021 году. Фигуристка также пробовала себя в торговле бытовыми товарами, будучи соучредителем с 2003 по 2006 год.

