Чемпионка Европы по прыжкам в воду из Украины стала россиянкой
Украинская спортсменка София Лыскун приняла российское гражданство
Украинская спортсменка София Лыскун, чемпионка Европы 2018 года, официально отказалась от украинского гражданства и перешла под флаг России, сообщает «Лента.ру».
По ее словам, на Украине она сталкивалась с дискриминацией из-за общения с русскоязычными тренерами, а также не могла прогрессировать из-за отсутствия квалифицированных специалистов.
Лыскун отметила, что в ее бассейне висел лозунг «Спорт вне политики», но первой жертвой политизации стали именно атлеты. 23-летняя Лыскун — участница двух Олимпиад и призер чемпионата мира.
Ранее в ноябре под российский флаг перешла украинская бегунья Анна Гордиюк, которую на родине лишили членства в федерации и назвали предательницей.