Чемпионат по бодибилдингу и фитнесу состоится в Реутове 15 сентября

15 сентября в Реутове состоится открытый чемпионат городского округа по бодибилдингу и фитнесу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Реутовские соревнования открывают сезон Федерации силовых видов спорта Московской области.

Организаторы обещают яркое зрелище. В соревнованиях примут участие юниоры, а также спортсмены и спортсменки постарше.

Регистрация участников будет проходить в Молодежном культурно-досуговом центре городского округа Реутов, который расположен по адресу: ул. Победы, д. 6.

Соревнования пройдут в два этапа: с 13:00 до 15:30 — первая часть, на которой будут оценивать спортсменов в категориях «Бодибилдинг», «Fit-model» и других, и вторая часть с 16:00 до 18:00. Эта часть обещает быть еще более зрелищной.

Среди приглашенных гостей и жюри будут звезды российского бодибилдинга, фитнеса, в том числе президент Федерации бодибилдинга Московской области, пятикратный чемпион России, двукратный чемпион Европы Роман Дудушкин, главный тренер женской сборной, тренер чемпионов Мира, Европы и Всероссийских турниров Анна Дудушкина и чемпион мира, президент Федерации силовых видов спорта Московской области, президент Федерации силового экстрима Московской области Дмитрий Грибов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.