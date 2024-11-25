Чемпионат любительской футбольной лиги Подмосковья стартует в Зарайске 28 ноября

Уже 28 ноября в Зарайске стартует традиционный осенний турнир по футболу, который откроет сезон 2024/2025 в подмосковной любительской футбольной лиге. За звание чемпиона лиги в турнире будут бороться 8 команд: «ДС Зарайск», «ЗОЖ», «Луч», «Спарта», «Авангард» (г. о. Зарайск), «СХТ» (г. о. Луховицы), «МП Юрист» (г. о. Коломна) и «Альбион». Он этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Турнир будет состоять из двух этапов. На первом этапе пройдет регулярный чемпионат, в котором все команды сыграют друг с другом. Чем больше побед, тем больше очков будет набирать коллектив в турнирной таблице. Эти очки пригодятся во втором этапе.

В зависимости от количества набранных очков команды будут разделены на «золотой» (1-4 места) и «серебряный» (5-8 места) чемпионаты. На втором этапе команды сыграют мини-чемпионаты в таком же формате: каждый с каждым.

Выход в следующую стадию будет определяться по следующим условиям:

1 место — 3 очка

2 место — 2 очка

3 место — 1 очко

4 место — 0 очков

Аналогичные условия распространяются и на Серебряный чемпионат:

5 место — 3 очка

6 место — 2 очка

7 место — 1 очко

8 место — 0 очков

Таким образом, набранное количество очков во время регулярного чемпионата обнуляется, и присуждаются очки в зависимости от занятого места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.