Чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу пройдут в Подмосковье 13–16 февраля

Чемпионат и первенство Центрального федерального округа по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт» пройдут в городском округе Истра. Соревнования, посвященные памяти погибших в СВО и 80-летию победы в Великой Отечественной войне, пройдут с 13 по 16 февраля, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Медали будут разыграны среди юношей и девушек 13-14 лет и 15-16 лет, юниоров и юниорок 17-18 лет и мужчин и женщин от 18 лет и старше. Московскую область на чемпионате и первенстве представят порядка 100 спортсменов из Балашихи, Видного, Долгопрудного, Жуковского, Красногорска, Клина, Истры, Мытищ, Раменского, Реутова и Щелкова.

Всего в соревнованиях примут участие более 500 кикбоксеров из 15 субъектов ЦФО.

Торжественная церемония открытия состоится 15 февраля в 14:00 в спортивном комплексе «Арена-Истра».

Турнир пройдет в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.