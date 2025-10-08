сегодня в 10:12

Чемпион мира по боксу провел зарядку для учащихся Подмосковья

В рамках проекта «Активное Подмосковье» и сотрудничества с социальными партнерами в Губернском колледже городского округа Серпухов состоялась зарядка «Будь здоров!». Мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, собрало студентов и преподавателей колледжа, стремящихся к физическому и моральному развитию, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Зарядку провел амбассадор общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество», депутат Совета депутатов г. о. Серпухов и чемпион мира по боксу Федор Чудинов. В приветственной речи он подчеркнул значимость регулярных физических упражнений и активного образа жизни.

Федор Чудинов также напомнил студентам о дне рождения Президента РФ Владимира Путина. Мероприятие прошло под девизом «Будь спортивным, как президент!».

В ведомстве добавили, что организация зарядки с участием известных спортсменов способствует привлечению внимания к вопросам здоровья и спорта, вдохновляя молодежь на занятия физической культурой.

Для школьников и студентов Московской области доступно более 6 тысяч программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.