Чемпион мира Николай Лукьянов провел мастер-класс по фехтованию в Балашихе

Чемпион мира по фехтованию на колясках Николай Лукьянов 11 февраля провел мастер-класс для детей из отделения реабилитации № 2 центра «Балашихинский» и семейного клуба «Аленький цветочек» в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастер спорта международного класса, член сборной России по фехтованию на колясках Николай Лукьянов встретился с детьми из отделения реабилитации № 2 комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» и семейного клуба «Аленький цветочек». Встреча прошла 11 февраля в Балашихе.

Во время мастер-класса Николай Лукьянов продемонстрировал технику фехтования, поделился секретами мастерства и рассказал о своем спортивном пути. Спортсмен провел тренировочные спарринги с детьми, помогая каждому освоить основы фехтования и отработать основные приемы.

Встреча с чемпионом стала для ребят вдохновением для дальнейших тренировок. Николай Лукьянов на своем примере показал, что даже с ограниченными возможностями здоровья можно добиться высоких результатов, если верить в себя и упорно идти к цели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.