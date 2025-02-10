Бронницкие футболисты завоевали серебро на турнире по футзалу

Футболисты СШОР им. А. Сыроежкина г. о. Бронницы 2016 года рождения стали серебряными призерами турнира по футзалу «Лига Первых Побед». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир среди команд 2016 г. р. проходил в СК «Непецино» с ноября 2024 г. по февраль 2025 г. В соревнованиях участвовали семь команд.

Наши ребята впервые принимали участие в подобном турнире — это их первый серьезный шаг на пути к большим победам. Футболисты СШОР г. Бронницы показали настоящий командный дух и стремление к спортивным достижениям. Они упорно тренировались и готовились к состязаниям, и их усилия были вознаграждены заслуженным серебром.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.