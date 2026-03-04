Борцы Подмосковья взяли три медали на турнире в Албании

Спортсмены Московской области завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на международном турнире Мировой рейтинговой серии «Мухамет Мало 2026» в Тиране. Соревнования проходили с 26 февраля по 2 марта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире по вольной борьбе бронзу в весовой категории до 74 кг завоевал Иналбек Шериев, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта в Наро-Фоминске. Победителем в этом весе стал спортсмен из Ирана, серебро выиграл представитель Кыргызстана, еще одну бронзовую награду получил борец из США.

В соревнованиях по греко-римской борьбе серебряную медаль в категории до 82 кг завоевал Адлет Тюлюбаев из областного Центра олимпийских видов спорта в Химках. Золото в этом весе досталось спортсмену из Ирана, бронзу разделили россиянин Каландия Ираклий и представитель Сербии.

Еще одну бронзовую награду в копилку региона принес Садык Лалаев из Химок, выступавший в категории до 60 кг. Золото и серебро в этом весе завоевали представители Азербайджана.

Международный турнир «Мухамет Мало 2026» собрал в столице Албании сильнейших борцов из разных стран мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.