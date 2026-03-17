Борцы из Химок завоевали золото и серебро первенства Европы

Спортсмены из Химок в составе сборной России выиграли золотую и серебряную медали на первенстве Европы U-23 по спортивной борьбе в Сербии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На международном турнире отличились воспитанники Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Алибек Амиров стал чемпионом Европы в весовой категории до 55 кг, а Дорджи Шунгурциков завоевал серебро в категории до 63 кг.

Спортсмены тренируются под руководством Виктора Боктаева. Под его наставничеством борцы совершенствуют технику, развивают выносливость и характер, что позволяет им успешно выступать на международной арене.

«Победы Алибека и Дорджи — это гордость не только для Химок, но и для всей страны. Своими результатами они вдохновляют тысячи юных химчан заниматься спортом, ставить цели и добиваться их. При поддержке партии «Единая Россия» мы продолжим создавать условия для развития талантов: модернизировать спортивные объекты, поддерживать тренеров и атлетов», — отметил депутат Артур Каримов.

Первенство Европы U-23 стало успешным для российской сборной: команда завоевала 11 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.