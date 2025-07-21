Борец Подольска завоевал золото на международном турнире в Венгрии

Борец из Подольска Сергей Емелин взял золотую медаль в весовой категории до 63 килограмм на международном рейтинговом турнире UWW «Имре Пойяк и Янош Варга» по греко-римской борьбе в столице Венгрии Будапеште, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Будапеште за звание лучших сражались 180 борцов вольного стиля из 30 стран. На состязаниях разыграли медали в семи весовых категориях. В финале борец МУДО СШОР «Космос» и Федерации греко-римской борьбы г. Подольска Сергей Емелин победил Витали Еременко из Молдавии со счетом 0:5.

Российская команда по греко-римской борьбе удостоилась в столице Венгрии восьми медалей. На верхнюю ступень пьедестала также поднялись россияне Эмин Сефершаев (55 кг), Сергей Кутузов (77 кг), Адлет Тюлюбаев (82 кг) и Марат Кампаров (130 кг). Бронзовые медали на счету Садыка Лалаева (60 кг) и Сергея Степанова (77 кг).

Емелин становился бронзовым призером Олимпийских игр по греко-римской борьбе в 2020 году, чемпионом мира в 2018 году, является двукратным чемпионом Европы, многократным чемпионом России. Заслуженный мастер спорта России.

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