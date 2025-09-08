Борец Подмосковья завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях

Подмосковный спортсмен Арсен Кудаев стал победителем Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе «Кубок России U-18», посвященных памяти олимпийского чемпиона Анатолия Парфенова, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковный борец Арсен Кудаев из Воскресенска стал победителем в весовой категории 71 кг. Второе место занял представитель Санкт-Петербурга, а на третьей ступени пьедестала расположились спортсмены из Ростовской и Новосибирской областей.

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Кубок России U-18» проходили с 4 по 7 сентября 2025 года в г. Боре (Нижегородская область) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

На коврах спортшколы «Красная Горка» встретились порядка 600 борцов из 50 регионов Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.