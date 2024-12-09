Бонусы за Угальде: стали известны подробности контракта «Спартака» и «Твенте»

сегодня в 18:27

«Спартак» может заплатить «Твенте» 2 млн евро бонусов за голы Угальде

Контракт футболиста Манфреда Угальде, который перешел из «Твенте» в «Спартак», включает пункт о выплате бонусов его бывшему клубу за результативность игрока общей суммой 2 миллиона евро, сообщает Metaratings.ru .

Голландский «Твенте» может получить от «Спартака» 1 миллион евро, если Угальде за сезон наберет 25 очков по системе «гол плюс пас», уточняется в сообщении.

Сейчас, по итогам первой части сезона, в копилке костариканца 19 результативных действий.

Еще 1 миллион евро «красно-белые» могут выплатить «Твенте», если станут чемпионами России, а Угальде проведет на поле более 50% матчей.