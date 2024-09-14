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Бондарь: мы благодарны Богдасаровой за благотворительный забег «Пульс добра»

Благотворительный забег «Пульс добра» очень важен для нашей страны и для наших детей, сказал бронзовый призер Олимпиады по прыжкам в воду Александр Бондарь.

«Мы очень благодарны Екатерине Юрьевне Богдасаровой и всем организаторам за то, что проводятся такие добрые и хорошие соревнования», – сказал он.

Бондарь отдельно отметил, что данное мероприятие очень важно не только для детей, но и для всей России.

«В любых соревнованиях нужно побеждать, но сегодня для всех важнее возможность помочь детям, вне зависимости от того, какое место ты займешь», – заключил Александр Бондарь.

Президент Благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова рассказала, что уже много лет благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» проводит забег «Пульс добра».

«Эти соревнования проводятся для того, чтобы поддержать детские социальные учреждения Коломенского округа, чтобы сделать жизнь их воспитанников более комфортной», - рассказала она.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», - добавил глава области.