Более 900 велосипедистов приняли участие в гонке по московским улицам

6 июля в Москве состоялась ежегодная шоссейная велогонка Cyclingrace «Столица». В соревновании приняли участие более девяти сотен любителей велоспорта, передает пресс-служба мероприятия.

Гонщики выступали в нескольких категориях, в зависимости от возраста, пола и личного опыта. На выбор предлагались дистанции от 1 до 8 кругов по перекрытым от автомобилейстоличным улицам в районе Воробьевых гор — от 11,5 до 92 километров.

«Велогонка „Столица“ — одна из лучших гонок в нашем календаре. Сегодня пришло околотысячи любителей велоспорта, некоторые профессионалы, как бывшие, так и действующие, и также достаточно много начинающих велосипедистов. Сама гонка проходит на Воробьёвых горах: удобно для москвичей, которых у нас около 70% и здорово для наших гостей: отличные виды, удобно добраться, есть, где разместиться», — отметил представитель организаторов велогонки Дмитрий Васильков.

Победу в абсолютном зачете одержал Савва Новиков с результатом 02:06:32.23. Второе место у Романа Ильина, бронзу завоевал Михаил Фокин. Среди женщин первенствовала Дарья Фомина.

Велогонка «Столица» — ежегодное соревнование, в котором может принять участие любой велолюбитель. Опытные спортсмены выступают на дистанции в 6, 7 или 8 кругов, новички или желающие попробовать свои силы участвуют в заезде на 1, 2 или 3 круга.

Каждый участник получил памятные медали, а все результаты были зафиксированы при помощи электронных чипов. Для болельщиков велась прямая трансляция гонки с разными ракурсами и профессиональными комментаторами.

Следующая шоссейная велогонка Cyclingrace состоится 27 и 28 июля в Тульской области. Регистрация на гонку будет вестись на сайте организаторов https://cyclingrace.ru/.