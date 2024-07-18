Более 9 тыс знаков отличия ГТО получили жители Подмосковья за II квартал 2024 г

С начала апреля по конец июня текущего года в Подмосковье 9 477 жителей удостоились знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Согласно приказу министерства спорта РФ и распоряжению подмосковного Минспорта, за II квартал 2024 года жители региона получили 7 873 золотых, 993 серебряных и 611 бронзовых знака отличия комплекса ГТО.

За I квартал текущего года жители Московской области получили более 5,5 тыс. знаков.

В 2024 году Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу ГТО исполнилось 10 лет. С каждым годом в Московской области растет популярность спортивных мероприятий, направленных на выполнение нормативов в рамках комплекса. За 10 лет на сайте gto.ru зарегистрировались более 1,2 млн участников из Московской области.

Наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам при поступлении в вуз получить дополнительные баллы.

На территории Московской области функционируют 68 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где каждый желающий может выполнить нормативы в своей возрастной группе и получить знак отличия. Со списком адресов центров тестирования можно ознакомиться на сайте министерства.

Спортивные мероприятия комплекса ГТО проводятся, в том числе, в рамках решения задач по оздоровлению нации, предусмотренных в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.