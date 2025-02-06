Более 750 жителей Электростали получили знаки отличия ГТО

Фото - © Управление по физической культуре и спорту г.о. Электросталь

По итогам 2024 года 753 человека из городского округа Электросталь получили знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди них 321 участник выполнил норматив для получения золотого знака, 212 получили серебряный знак, а 220 бронзовый знак.

На данный момент на официальном сайте ГТО зарегистрировано 20 034 жителя Электростали. За последние 10 лет с момента возрождения комплекса ГТО тестирование прошли успешно 4 766 человек. Из них 2 124 получили золотой знак, 1 641 — серебряный, и 1 001 — бронзовый.

ГТО представляет собой национальную программу, направленную на физическое развитие и укрепление здоровья населения Российской Федерации и включает три ключевых блока: двигательную, гимнастическую и плавательную подготовку. Успешное прохождение тестов даёт право на получение соответствующих знаков отличия, которые являются высокой наградой и признанием физических достижений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.