Более 700 участников вышли на старт серии Gran Fondo Russia-2025 в Серпухове

Любителям велопрогулок и гонок были предложены дистанции на 25 км, 48 км и 95 км. Стартовый городок был расположен в деревне Большое Грызлово на территории аэродрома Финам. На площадке были организованы различные активности для участников и гостей заезда: благотворительный велочеллендж на тренажерах, сервис с велосипедами, которые можно забрать себе за пожертвование, а также зона добрых посланий, где каждый мог оставить слова поддержки тем, кто нуждается в заботе.

Сезон Gran Fondo Russia-2025 в Московской области был открыт в Волоколамске. Второй заезд состоялся в июне в Дмитрове, а заключительный старт сезона в Московской области состоится в Рузе 21 сентября.

Gran Fondo — самая популярная в России серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. Старты проводятся с 2016 года. Маршруты пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от скоростной велогонки до большой велопрогулки. С 2023 года Gran Fondo стало частью проекта «Суперлига Подмосковья». Следить за стартами, результатами и новостями, а также подавать заявки на участие можно на сайте: granfondo.ru.

Велозаезды Gran Fondo Russia проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.