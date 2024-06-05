Более 700 москвичей посетили тренировки нового сезона «Спортивных выходных»

Свыше 700 москвичей стали участниками первых тренировок нового сезона проекта «Спортивные выходные». Они состоялись 1 и 2 июня на открытых площадках в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», сообщается на сайте мэра столицы.

Самой популярной тренировкой стала растяжка, в которой приняли участие 556 человек. Наиболее востребованным местом проведения занятий стал парк, расположенный у прудов «Радуга».

Этим летом для участников проекта «Спортивные выходные» подготовили наибольшее число мест для тренировок по всей Москве. Занятия организуют каждые выходные на 13 площадках.

В новом сезоне впервые участники могут заниматься на свежем воздухе в парке Победы, на территории Центрального рынка, гастрокластера «Три вокзала. Депо» и в прочих местах.

Для москвичей бесплатно доступны различные занятия. Их проводят профессиональные тренеры. В рамках проекта проходят функциональные и танцевальные тренировки, а также йога и растяжка.