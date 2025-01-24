Более 61 тыс школьников Ленинского округа поучаствовали в олимпиадном движении

В текущем учебном году 61 618 обучающихся образовательных организаций Ленинского городского округа приняли участие в первом отборочном этапе Всероссийской олимпиады школьников по различным дисциплинам. На сегодняшний день стартовал уже региональный этап, куда прошли порядка 250 представителей муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского округа.

«Наша задача — максимально вовлекать ребят в олимпиадное движение, так как это открывает для них широкие возможности, а результаты олимпиад являются показателем качества школьного образования. Из 61 тысячи обучающихся, выполнивших задания школьного этапа, свыше 5 тысяч — прошли на муниципальный уровень, в котором определились почти 800 сильнейших учеников: 173 — заняли первые и 612 — другие призовые места. Отмечу, что наибольшее число победителей муниципального этапа подготовили педагоги Видновских школ № 7 и 10, гимназии, художественно-технического лицея и Лопатинской школы», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Катрова.

Уточняется, что 249 ребят из Ленинского округа примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который стартовал 11 января 2025 года. На сегодняшний день состоялись испытания по русскому, испанскому и немецкому языкам, астрономии, обществознанию, химии и другим предметам, в которых приняли участие 80 обучающихся образовательных организаций Ленинского округа. Впереди испытания еще по 15 дисциплинам.

В пресс-службе добавили, что в 2023-24 учебном году двое молодых людей из Ленинского округа стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников — по географии и по технологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.